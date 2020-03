Coronavirus: M5s, da von der Leyen importante apertura, Ue apra finalmente fase nuova

- Le parole di Ursula von der Leyen sono giudicate in "maniera molto positiva" dal M5s. "Auspichiamo soltanto che dalle parole si passi ai fatti", sostengono in una nota congiunta i deputati del Movimento membri della commissione Politiche Ue a Montecitorio. "Condividiamo l'allentamento delle norme sugli aiuti di Stato perché le imprese vanno salvate dal blocco causato dalla pandemia - aggiungono -. Così è importante puntare su una maggiore solidarietà europea e sulla flessibilità, fermo restando che l'obiettivo deve rimanere la sospensione del Patto di Stabilità". (segue) (Com)