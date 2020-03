Coronavirus: M5s, da von der Leyen importante apertura, Ue apra finalmente fase nuova (2)

- "Per l'Ue si sta aprendo una fase nuova - continua la nota M5s - che porterà ad una ridiscussione delle regole europee. Ma adesso la priorità di tutti i cittadini europei, deve essere quella di superare questa emergenza globale. Per questo è necessario il supporto con ogni mezzo, delle istituzioni dell'Unione europea, tutte, nessuna esclusa. Probabilmente Lagarde non si era resa ancora conto dell'emergenza drammatica in cui l'intera Europa versa: ci aspettiamo che, dopo aver sentito le parole odierne della Commissione e dopo avere compreso la gravità delle parole pronunciate ieri, corregga il tiro e adotti tutte le misure necessarie per proteggere le economie degli Stati europei dallo spettro della recessione", conclude la nota. (Com)