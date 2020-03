Coronavirus: fonti Chigi, nessuna decisione su rinvio amministrative e referendum su taglio parlamentari

- Fonti di palazzo Chigi precisano che "rispetto alle indiscrezioni uscite in queste ore circa una presunta decisione assunta dal governo per il rinvio delle elezioni amministrative e regionali nonché per la fissazione della nuova data della consultazione referendaria, in realtà, nessuna decisione è stata deliberata dal governo e che qualsiasi scelta in questa direzione - continuano le stesse fonti - sarà assunta solo dopo avere consultato le forze politiche di maggioranza e di opposizione, nonché coinvolgendo le stesse regioni, nel pieno rispetto delle loro prerogative costituzionali". (Rin)