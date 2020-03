Coronavirus: Assorecuperi chiede a Regione Lombardia deroga a tempi per compilazione formulario

- Assorecuperi chiede a Regione Lombardia una deroga per i tempi di compilazione del formulario da inserire nel registro di carico e scarico delle aziende. “Il buon svolgimento dei servizi essenziali, qual è il sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, è una priorità”, sottolinea in una nota Assurecuperi. Per questo il presidente Tiziano Brembilla, con una lettera al dirigente Ambiente di Regione Lombardia Elisabetta Confalonieri, ha chiesto di risolvere – mediante una deroga sulla tempistica – il problema della compilazione del formulario che, secondo le norme, va inserito nel registro di carico e scarico delle aziende specializzate entro 48 ore dal termine del trasporto, pena sanzioni e possibile denuncia penale. “Lavoro solitamente svolto negli uffici, ma con il personale ridotto al minimo – spiega Brembilla – tutto si complica. I nostri operatori, i gestori dei centri di stoccaggio e trattamento rifiuti, i trasportatori, i raccoglitori con grande senso di responsabilità tengono aperte le aziende. Su alcuni adempimenti, in questo momento straordinario, occorre più flessibilità. Non crediamo che la deroga chiesta alla Regione costituisca un problema. Di sicuro ci aiuterebbe fortemente a proseguire con regolarità nel nostro lavoro”. (com)