Coronavirus: a Roma si stimano danni fino a 600 milioni di euro nel settore turistico

- Il settore del turismo, che copre il 6 per cento del Pil nazionale, nel Lazio rappresenta l’11 per cento del Pil locale. Se la situazione più difficile è quella di hotel e ristoranti, le cose non vanno meglio per quanto riguarda agenzie di viaggio, guide turistiche e stabilimenti balneari a seguito della crisi generata dalle misure varate dal governo per contenere il contagio da Covid-19. Una prima stima complessiva dei danni per il solo mese di marzo va da un minimo di 200 a un massimo di 600 milioni di euro. Stando ai dati forniti ad Agenzia Nova da Assoturismo di Roma e Lazio negli alberghi romani si stima una perdita nel mese di marzo che va da un minimo di 3,5 milioni di euro a un massimo di 11,6 milioni: la cifra complessivamente potrà superare i 15 milioni di euro. A marzo 2019 il guadagno dei 1200 hotel di Roma e provincia si è assestato tra i 3,6 e i 12 milioni al mese, a seconda della categoria.Assoturismo ipotizza che la perdita per marzo 2020 sarà almeno del 97 per cento del fatturato dello scorso anno. A marzo 2019 si è registrata un'occupazione complessiva di camere pari al 67,8 per cento, in relazione a un traffico di 1.027.000 arrivi e 2.489.000 presenze a Roma. Ad oggi, prima della metà di marzo, soltanto il 5 per cento delle stanze degli alberghi romani risulta occupato. Sul settore si verificano già i primi problemi per quanto riguarda il lavoro: “Molte strutture alberghiere hanno già mandato in ferie forzate i dipendenti e alcuni hanno iniziato i licenziamenti. Molti stanno sospendendo le attività per evitare i costi”, spiega Daniele Brocchi coordinatore del turismo di Confesercenti di Roma e del Lazio e consigliere del Convention bureau. Per quanto riguarda invece “la rete dell’extralberghiero, B&b, case vacanza” è già “saltata”. Per il mondo della ristorazione “nei primi di marzo c’è stato il crollo del 60 per cento del fatturato, poi con l’ultimo decreto che impone la chiusura è arrivata la disfatta”, prosegue Brocchi. I numeri nel settore del ristoro, tenendo conto dei guadagni del mese di marzo dello scorso anno, mostrano che la perdita potrà aggirarsi da un minimo di 21,6 milioni a un massimo di 41,4 milioni al giorno. Nel settore congressuale, invece, finora sono andati già persi 36 milioni di euro a causa della cancellazione di eventi.La percentuale di quelli cancellati per il 2020 è salita al 90 per cento in pochi giorni, solo il 10 per cento delle iniziative è stato rimandato. Danni per milioni di euro, soltanto nel mese di marzo, si calcolano anche per le agenzie di viaggio, che sono circa 2 mila tra la Capitale e la sua provincia: le perdite potranno andare tra i 166 e i 500 milioni di euro. Le 4 mila guide turistiche, invece, generano un traffico economico da 35 mila euro al mese e al momento il settore è completamente fermo. Fermi anche i gestori degli stabilimenti balneari: la campagna abbonamenti è sospesa. Qui le perdite potranno arrivare anche a 1 milione di euro per uno stabilimento medio-grande, tenendo conto delle spese di manutenzione e del personale che sono molto alte. "La situazione è catastrofica – commenta Brocchi -, gli imprenditori confidano seriamente nelle misure di aiuti che il governo nelle prossime ore varerà. Le tipologie aziendali in crisi sono tante, tra le più colpite ovviamente quelle del comparto del turismo. Adesso il governo dopo decenni di sonno si renderà conto quanto è importante questo comparto e quanto vada sostenuto. Forse dopo questa prova difficile si dovrà pensare a ricostituire il ministero del Turismo”. (Rer)