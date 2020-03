Coronavirus: Sassoli, misure Commissione Ue vanno in giusta direzione

- Le misure prese dalla Commissione europea per affrontare l'emergenza Coronavirus vanno nella giusta direzione. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dopo l'annuncio delle misure per affrontare l'emergenza Covid 19 da parte della Commissione europea. "Dopo la fine della Seconda guerra mondiale non c'è mai stata una crisi così drammatica e finalmente oggi l'Unione europea si muove. Non avevamo dubbi. La situazione è talmente seria che nessun governo europeo poteva pensare di farcela da solo", ha dichiarato. (segue) (Beb)