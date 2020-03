Coronavirus: Sassoli, misure Commissione Ue vanno in giusta direzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pacchetto di misure messo a punto dalla Commissione europea per combattere il Covid 19 va nella giusta direzione. Tutti i paesi europei saranno aiutati nel campo sanitario. Questo significa forniture di materiali, sostegno alle strutture ospedaliere e finanziamento della ricerca per sviluppare il primo possibile il vaccino. La prima sfida è salvare le vite umane", ha sottolineato. "L'altro impegno è salvare il lavoro, le imprese e l'economia. Per fare questo basta rigore. I paesi sono autorizzati a spendere tutto ciò che è necessario per garantire supporto ai lavoratori dipendenti e autonomi, alle imprese e alle banche. Oltre agli impegni degli Stati sono già pronti almeno 37 miliardi di euro di liquidità dalle casse dell'Unione", ha spiegato. (segue) (Beb)