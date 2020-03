Coronavirus: Asl Frosinone sospende attività non essenziali e alleggerisce carico ospedali

- La Asl della provincia di Frosinone, per far fronte all’emergenza coronavirus, riorganizza i propri servizi e sospende le attività ambulatoriali ad esclusione di quelle urgenti con priorità U e B che si svolgeranno comunque nei Presidi territoriali e non nei 4 ospedali che sono Frosinone, Cassino, Alatri e Sora. Nella nota della Asl ciociara si legge che sono sospese tutte le attività intramoenia, comprese le allargate; restano attive e continueranno ad essere garantite, le visite ed il day-hospital per i pazienti di tipo oncologico e per dialisi. L’attività dei prelievi continuerà ad essere svolta nei Presidi territoriali, fuori dei 4 ospedali, limitatamente agli esami urgenti (priorità U e B) sia che siano prescritti dai medici di medicina generale che dai pediatri di libera scelta. Lo stesso devono fare i medici ospedalieri. Tutti i pazienti per malattie croniche e percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta) conti-nuano ad essere seguiti dai sanitari che li hanno in cura evitando loro, in quanto popolazione fra-gile, contatti ed accessi nelle strutture se non necessitano di visite ed esami di controllo. Sospesa l’attività chirurgica limitatamente ai casi di emergenza e urgenza ed a quelli di natura oncologica. Continuano gli interventi di cataratta. Inoltre la Asl di Frosinone è tra le prime a dotarsi del si-stema di lavoro a distanza per i propri dipendenti.(Com)