Bologna: in strada per rubare nelle auto in sosta, denuncia e arresto per due

- I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Bologna hanno arrestato due presunti ladri mentre stavano rubando all'interno dell'abitacolo di un Suv. E’ successo questa notte, quando la centrale operativa dell'Arma è stata informata della presenza di persone sospette che si stavano aggirando in via Asiago. All’arrivo dei militari, i due presunti ladri, un 25enne ucraino residente in provincia di Agrigento e un 39enne bolognese, sono stati bloccati e trovati in possesso di alcuni strumenti da scasso e la refurtiva in mano (oggetti personali), asportata dopo aver infranto il finestrino di una Land Rover parcheggiata. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. I due soggetti, arrestati per furto aggravato in concorso e denunciati per inosservanza dei provvedimenti, per non aver rispettato le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, sono stati trasferiti in tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.(Ren)