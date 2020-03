Kazakhstan: coronavirus, vietato ingresso a cittadini provenienti da Italia e altri 5 paesi

- Le autorità kazakhe hanno vietato l’ingresso nel paese a tutti coloro che si sono recati in Italia, Cina, Corea del Sud, Germania, Spagna e Francia nel corso degli ultimi 30 giorni, come misura di prevenzione a fronte della diffusione del nuovo coronavirus. Lo si apprende da una nota del ministero degli Esteri. “Per quanto riguarda i cittadini provenienti da Iran, Italia, Cina, Corea del Sud, Germania, Spagna e Francia, sarà sospesa l’emissione di visti e vietato l’ingresso nel paese: le medesime restrizioni saranno applicate a tutti coloro che si sono recati in quelle nazioni nel corso degli ultimi 30 giorni”, si legge nel documento. Il dicastero ha anche annunciato una misura restrittiva più lieve nei confronti dei cittadini russi e kirghisi, che potranno entrare in Kazakhstan solo se in possesso del passaporto, e non più con il solo documento d’identità. (Res)