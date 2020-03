Speciale difesa: Siria, ministero Esteri russo, attacchi israeliani aumentano tensioni nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che gli attacchi israeliani in territorio siriano minano la stabilità e alimentano le tensioni regionali. “Siamo preoccupati della consolidata pratica di Israele di effettuare attacchi unilaterali in territorio siriano in violazione della sovranità dei paesi arabi confinanti”, ha affermato Zacharova.Res(Res)