Speciale difesa: Germania, tribunale annulla mandato di arresto per “emiro” dello Stato islamico

- Il tribunale statale superiore di Francoforte sul Meno ha annullato il mandato di arresto emesso nei confronti di un “emiro” dello Stato islamico, un cittadino siriano di 33 anni accusato di appartenenza all'organizzazione terroristica, sotto processo dal 15 gennaio scorso presso la medesima corte con diverse e gravi accuse, tra cui crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, al termine della valutazione preliminare delle prove, i magistrati sono giunti alla conclusione che l'uomo “non era più sospettato di appartenenza allo Stato islamico”. Per il tribunale statale superiore di Francoforte, le informazioni che hanno condotto all'arresto del presunto terrorista “devono essere almeno in parte errate”. Allo stesso tempo, “le prove disponibili non possono essere utilizzate per valutare la credibilità delle accuse”. Secondo i giudici, “non ci sono prove oggettive sufficienti, come foto chiare, filmati o documenti”. Tuttavia, “ciò non significa che sia stata dimostrata l'innocenza” del presunto terrorista. Il processo, quindi, prosegue con la sentenza attesa per il primo aprile prossimo. Secondo procuratore generale dell'Assia, Hanno Frielinghaus, l'imputato avrebbe ricoperto ruoli di comando nello Stato islamico, guidando un'unità di almeno 20 miliziani in Siria. Oltre ai compiti operativi, il gruppo avrebbe svolto anche funzioni di polizia religiosa. In tale contesto, “l'emiro” avrebbe inflitto pene corporali a diverse persone fino a provocarne la morte. Secondo gli inquirenti, l'imputato ha aderito allo Stato islamico nel 2013, salendo rapidamente la scala gerarchica dell'organizzazione terroristica fino a ottenere la qualifica di emiro. Nel 2015, l'uomo è giunto come profugo in Germania, dove è stato arrestato nel 2018 quando le autorità hanno scoperto il suo ruolo nello Stato islamico. (Res)