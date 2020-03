Speciale difesa: scontri tra al Qaeda e Stato islamico al confine tra Mali e Mauritania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati segnalati scontri armati ieri tra combattenti dello Stato islamico nel Grande Sahara e altri del gruppo Nousratou Al Islam We Al Mouslimine affiliato ad al Qaeda, sul territorio maliano, non lontano dal confine con la Mauritania. Lo riporta il sito web d’informazione mauritano "Sahara media". Quest'ultimo, citando fonti locali, spiega che gli scontri arrivano una settimana dopo le trattative segrete tra i due gruppi nella regione a causa di profonde differenze seguite da scontri, alla fine dei quali ciascuna delle due parti ha fatto prigionieri del gruppo avversario. Questi scontri, i cui risultati non sono ancora noti, cerificano il fallimento dei negoziati tra le due parti per porre fine alle loro divergenze e per arrivare ad uno scambio di prigionieri. La regione alla base degli scontri riguarda l'influenza crescente del Fronte di liberazione della Macina, guidato da Amadou Koffo, e dai combattenti dello Stato islamico, guidato da Adnan Abu Walid Sahraoui, divenuti ormai concorrenti nel reclutamento di nuove leve. Il gruppo dello Stato islamico è ora la forza emergente nel Sahel dopo aver effettuato diverse operazioni armate nella regione di confine tra Niger, Mali e Burkina Faso. La Francia e i cinque paesi del Sahel (Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso e Ciad) hanno dichiarato a un vertice nella città francese di Pau che lo Stato islamico è diventato il principale nemico nella regione. (Res)