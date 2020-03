Speciale difesa: Usa, giudice federale ha ordinato la scarcerazione di Chelsea Manning

- Un giudice federale Usa ha ordinato la scarcerazione di Chelsea Manning, l'ex analista dell'intelligence dell'Esercito statunitense trattenuta per essersi rifiutata di testimoniare nel caso di WikiLeaks e il suo fondatore Julian Assange. La decisione arriva dopo che Manning ha tentato di suicidarsi nel corse della sua detenzione. Manning doveva essere detenuta per non più di 18 mesi, il termine massimo per le giurie federali. Manning aveva già scontato 62 giorni di detenzione per lo stesso motivo. Nel 2010, l'allora soldato Bradley Manning – prima di sottoporsi a un trattamento ormonale - aveva trafugato centinaia di migliaia di documenti militari, alcuni top secret, mentre svolgeva il suo incarico di analista di intelligence a Baghdad. Manning consegnò poi tutto a Wikileaks, che diffuse i file, compreso il video in cui elicotteri dell'esercito statunitense uccidevano 12 civili disarmati. (Res)