Speciale difesa: Yemen, l'esercito regolare controlla il 75 per cento di al Jawf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito regolare yemenita ha annunciato di aver assunto il controllo del 75 per cento della provincia di al Jawf, nel nord dello Yemen, dove sono in corso le battaglie con le milizie Houthi, riprese da circa un mese. Il portavoce dell'esercito yemenita, Abdo Majali, ha detto che le milizie filo-iraniane hanno subito una “grave sconfitta” sui fronti di Khob al Sha`f ad al Jawf, spiegando che l'esercito controlla ora l'85 per cento dell'area di Khub al Sha`f e il 75 per cento dell'area della provincia di al Jawf. Lo ha reso noto l’emittente televisiva emiratina “Al Arabiya”. (Res)