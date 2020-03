Coronavirus: 11 nuovi casi di infezione rilevati in Russia

- Nell'ultimo giorno in Russia sono stati rilevati 11 nuovi casi di infezione da coronavirus. Questa l'informazione diffusa dal quartier generale operativo per il contrasto all'epidemia di Covid-19 nel paese. Cinque casi sono a Mosca, uno nella regione di Mosca, tre a San Pietroburgo, uno nella regione di Leningrado e uno nella regione di Perm. Tutti i pazienti nelle ultime due settimane hanno visitato Italia, Francia ed Austria. Tutti gli infetti sono ricoverati in ospedale e si trovano in box sterili. Le persone con cui sono entrati in contattato in Russia sono state identificate, saranno esaminate e poste sotto controllo medico. (Rum)