Coronavirus: in Iran sale a 11.364 il numero di contagi, 514 i morti

- Sale a 11.364 il numero di contagi da coronavirus in Iran, oltre mille in più rispetto a 24 ore fa. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Sanità, Kianoush Jahanpur, nel corso di una conferenza stampa mandata in diretta dalla televisione pubblica. Da ieri si sono verificati inoltre 85 decessi per Covid-19, numero che porta a 514 il totale delle vittime. Si tratta del più pesante bilancio registrato finora nella Repubblica islamica. Le forze di sicurezza hanno ricevuto intanto sgomberare le strade su tutto il territorio nazionale. Nelle scorse ore i media locali hanno riferito che Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida suprema della Repubblica islamica, ayatollah Ali Khamenei, sarebbe stato contagiato dal coronavirus. Velayati, direttore di un ospedale di Teheran, sarebbe entrato in contatto con numerosi pazienti affetti dal coronavirus e ora sarebbe in quarantena. Khamenei, da parte sua, ha ordinato al capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Mohammad Bagheri, di allestire un quartier generale per combattere il coronavirus. Khamenei ha giustificato la decisione con prove che indicherebbero una possibile guerra biologica cui l’Iran sarebbe stato esposto.(Res)