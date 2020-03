Coronavirus: Cento (Leu), a Roma riaprire ospedale Forlanini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La petizione on line per la riapertura dell'ospedale Forlanini a Roma "va condivisa perché chiede di invertire la rotta rispetto a 20 anni di politiche che hanno chiuso ospedali pubblici solo per mere ragioni di bilancio, politiche che oggi sono una delle cause della crisi che stiamo vivendo". Lo afferma, in una nota, Paolo Cento di Sinistra Italiana-Leu. "La Regione Lazio sta facendo in queste settimane - prosegue l’esponente di Leu - uno sforzo straordinario per garantire posti letto e terapie intensive a quanti ne hanno e ne avranno bisogno. La riapertura del Forlanini non va quindi usata come strumento di polemica politica o istituzionale ma deve essere il segnale di un investimento complessivo sulla sanità pubblica e sulla riapertura di ospedali troppo frettolosamente chiusi negli anni e non solo di recente. Il Forlanini non serve per combattere il coronavirus oggi ma - conclude Cento - per non farci trovare impreparati a nuove emergenze nei prossimi anni". (Com)