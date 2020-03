Coronavirus: a ortomercato di Milano acquirenti professionali calati del 40 per cento rispetto a scorsa settimana

- Il mercato agroalimentare di Milano, Foody, resta aperto, ma segnala un calo degli acquirenti professionali del 40 per cento rispetto alla scorsa settimana. La nota di Sogemi sottolinea che il mercato “rappresenta per la città, la provincia milanese e la regione Lombardia un servizio di pubblica utilità essenziale per garantire l’approvvigionamento, la distribuzione, la sicurezza alimentare, la qualità e il controllo dei prezzi dei prodotti alimentari freschi” e ricorda che il comprensorio resta aperto per gli operatori professionali in possesso di tessera di accesso individuale Foody. Gli acquirenti professionali alle 11 di questa mattina sono stati 902, il 40 per cento in meno rispetto alla scorsa settimana. I trasportatori per consegna di prodotti 250, con un calo del 12 per cento rispetto a settimana scorsa e 148 gli operatori grossisti aperti sui 162 totali. Le restrizioni normative per i servizi di ristorazione e i provvedimenti comunali di chiusura dei mercati rionali stanno comportando per la categoria acquirenti ambulanti e acquirenti Horeca la pressoché totale sospensione dell’attività e quindi della necessità di approvvigionamento, resta invece sostenuta la domanda della grande distribuzione e degli operatori di e-commerce, spiega Sogemi. (segue) (com)