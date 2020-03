Coronavirus: a ortomercato di Milano acquirenti professionali calati del 40 per cento rispetto a scorsa settimana (2)

- La società controllata del Comune di Milano ha emanato specifiche disposizioni per garantire il controllo degli accessi e il presidio igienico sanitari: l’accesso al mercato innanzitutto è consentito solo a soggetti in possesso di titolo di accesso; si svolgono solo le attività strettamente necessarie; tutte le aree del mercato vengono igienizzate e sanificate quotidianamente; i flussi di accesso sono regolati in modo da evitare ogni possibile assembramento e infine vige l’obbligo per ogni operatore del mercato di rispettare le regole comportamentali che agevolino il funzionamento, la pulizia dei luoghi, la sicurezza igienica e il controllo. Al fine di garantire la prosecuzione del servizio di mercato all’Ingrosso, Sogemi ha in via precauzionale e temporanea previsto la chiusura del mercato al pubblico per sabato 14 marzo. (com)