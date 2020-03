Coronavirus: appello dei sindaci frontalieri a Conte, situazione grave, servono subito azioni condivise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 28 i sindaci - in rappresentanza di quasi 70 mila abitanti – che scrivono al premier Conte per accendere i riflettori del governo sulla difficile e pericolosa situazione che vivono ogni giorno decine di migliaia di frontalieri che quotidianamente si recano in Canton Ticino per lavorare. I sindaci chiedono al governatore Attilio Fontana di farsi portavoce – verso il governo - della loro richiesta e di quella dei loro concittadini, esasperati dal comportamento della Svizzera nei loro confronti, tra frontiere chiuse con la scusa di controlli sanitari che in realtà non vengono effettuati e provvedimenti troppo blandi rispetto al rapido dilagare dell’epidemia sul territorio elvetico. All’appello si uniscono anche i Parlamentari Stefano Candiani (Lega), Nicola Molteni (Lega), i Consiglieri Regionali della Lombardia Giacomo Cosentino (Lombardia Ideale – Fontana Presidente) ed Emanuele Monti (Presidente Commissione Sanità – Lega). “Il governo deve considerare e tener pienamente conto della condizione dei 70 mila lavoratori frontalieri delle provincie di Varese, Como, Sondrio e Verbano Cusio Ossola sia relativamente alla tutela della loro salute sui posti di lavoro oltre confine sia prevedendo, nel prossimo decreto che deve far fronte alle ripercussioni economiche causate dal coronavirus, le necessarie risorse per poter dare assistenza dal punto di vista previdenziale ed economico ai nostri lavoratori che dovessero perdere il posto di lavoro oltre confine per causa dell’infezione o a causa delle inevitabili ripercussioni economiche di tutta la filiera transfrontaliera dei territori di confine. Di queste cose ne abbiamo parlato nelle scorse ore con il sottosegretario Scalfarotto." dichiarano i parlamentari Stefano Candiani e Nicola Molteni. (segue) (com)