Coronavirus: appello dei sindaci frontalieri a Conte, situazione grave, servono subito azioni condivise (2)

- “Ho subito ascoltato le esigenze dei frontalieri e dei Sindaci e abbiamo deciso di appellarci immediatamente al presidente del Consiglio, anche tramite il governatore Fontana che sta già lavorando anche per la tutela dei lavoratori frontalieri - dichiara il consigliere regionale Giacomo Cosentino - il governo italiano si deve coordinare subito con le autorità svizzere affinché i nostri lavoratori siano messi in sicurezza e non vengano considerati come semplice manovalanza. In questi anni hanno dato moltissimo alla Svizzera e meritano rispetto soprattutto in questo momento di emergenza.” “Dobbiamo tutelare la salute dei frontalieri di tutte le provincie della Lombardia che ogni giorno si recano al lavoro in Svizzera; le aziende svizzere devono rendersi conto che in primis bisogna tutelare la salute dei dipendenti - conclude il consigliere Emanuele Monti - Devono essere adottate misure pari a quelle assunte dalla Lombardia anche perché la diffusione del virus nel Canton Ticino è superiore a quella della provincia di Varese e, quindi, dobbiamo in tutti i modi tutelare la sicurezza delle persone. Ciò non si può fare chiedendo ai lavoratori di ammassarsi in 5 in una stanza di bed and breakfast. Prima deve venire la salute dei cittadini e poi il lavoro.” (com)