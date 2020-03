India: Madhya Pradesh, capo del governo chiede che sia fatta luce su dimissioni deputati

- Il capo del governo dello Stato indiano del Madhya Pradesh, Kamal Nath, del Congresso nazionale indiano (Inc), è stato ricevuto oggi a Bhopal dal governatore, Lalji Tandon, al quale ha consegnato una lettera con la richiesta di una verifica della maggioranza nella prossima sessione dell’assemblea legislativa e la denuncia di una compravendita di politici. Ventidue membri del Congresso dell’assemblea legislativa statale, tra i quali sei ministri, hanno inviato lettere di dimissioni al governatore questa settimana e 19 di loro hanno poi lasciato Bhopal per recarsi a Bangalore, nel Karnataka. Nath ha scritto che sono stati sistemati in un resort ad opera del Partito del popolo indiano (Bjp) e ha chiesto che si faccia luce sulla vicenda. I 22 politici sono legati a Jyotiraditya Scindia, ex dirigente del Congresso, da tempo in contrasto col governo di Nath, passato l’altro ieri ufficialmente al Bjp. Il presidente dell’assemblea legislativa statale, Narmada Prasad Prajapati, ha convocato i 22 deputati dimissionari chiedendo loro di presentarsi entro oggi. Alcuni sono rientrati, tra scene di tensione all’arrivo all’aeroporto; altri dovrebbero rientrare nel fine settimana e hanno chiesto di essere scortati. Se le loro dimissioni venissero accolte, il numero dei deputati scenderebbe da 228 a 206 e la soglia della maggioranza a 103. Prima degli ultimi sviluppi il Congresso disponeva di 114 seggi contro i 107 del Bjp; il governo, inoltre, aveva l’appoggio di due esponenti del Partito della società maggioritaria (Bsp), di uno del Partito socialista (Sp) e di quattro indipendenti. (segue) (Inn)