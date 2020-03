Coronavirus: Grasso (Leu), bene parole von der Leyen, serve comunità coesa e solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali Pietro Grasso, in un post su Facebook, esprime apprezzamento per le parole di von der Leyen. "Dopo l'irresponsabile e miope scivolone di ieri della presidente della Bce Christine Lagarde, sono importantissime e apprezzate le parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha assicurato il massimo sostegno al nostro Paese". L'Italia, continua l'ex presidente del Senato, "sta affrontando con grande senso di responsabilità un momento difficilissimo: siamo i primi per numero di contagi in Europa, ma anche gli altri Paesi stanno prendendo consapevolezza della gravità della situazione e vedono in noi un esempio. Questo è il momento di passare dalle parole ai fatti, dal sogno europeo alla concretezza delle azioni: ora più che mai l'Europa deve dimostrare a se stessa e a tutti i cittadini del continente di essere una comunità coesa e solidale".(Rin)