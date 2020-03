Coronavirus: De Luca, stare a casa può essere occasione per far cose belle

- "Restare a casa può diventare un'occasione per fare cose belle". Così ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca che, in una diretta su Facebook, ha indicato ai cittadini alcune "letture" per impegnare il tempo da passare in casa. De Luca ha consigliato la rilettura del discorso della montagna dal Vangelo di Giovanni, "fondamento dell'umanesimo cristiano". Quindi ha indicato "Se questo è un uomo" di Primo Levi e infine ha consigliato: "Avventura di un povero cristiano di Ignazio Silone", che per il governatore è "una riflessione straordinaria sui valori, i principi e il potere. Qui troverete l'affermazione che essere cristiani è modo di vivede e non di dire. Obbligo di permanenza a casa, dunque, può essere occasione per fare cose belle". (Ren)