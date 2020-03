Spagna: coronavirus, Sanchez dispone stato di emergenza per 15 giorni

- Il presidente del governo spagnolo, Pedrop Sanchez, ha decretato uno stato di emergenza di quindici giorni per contenere l'espansione del nuovo coronavirus. La misura, che verrà applicata da domani, permetterà al governo di mettere in pratica una "serie di decisioni eccezionali" a partire dalla possibilità di limitare temporaneamente la libera circolazione delle persone. Decisioni pensate per attivare "tutte le risorse a disposizione dello stato per proteggere meglio la salute del cittadino", ha detto Sanchez nel corso di una dichiarazione straordinaria. La decisione verrà formalizzata al termine del consiglio dei ministri che si terrà domattina. "Avevamo detto che sarebbero arrivati giorni difficili, e non si può scartare che nelle prossime settimane possa essere superata, purtroppo, la soglia dei diecimila contagiati", ha detto il capo del governo. "L'eroismo starà nel lavarsi le mani, nel rimanere a casa", ha sottolineato Sanchez invitando "tutti" a seguire alla cieca le indicazioni del governo. (segue) (Res)