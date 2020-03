Spagna: coronavirus, Sanchez dispone stato di emergenza per 15 giorni (2)

- Tra le altre cose, il governo potrà limitare la circolazione o la permanenza delle persone o dei veicoli ad ore e in luoghi determinati, effettuare sequestri temporanei di ogni tipo di beni e imporre prestazioni personali obbligatorie; razionare l'uso di servizi o il consumo di articoli di prima necessità; impartire gli ordini necessari per assicurare il rifornimento dei mercati e il funzionamento dei servizi delle imprese per i prodotti di prima necessità. Secondo quanto riportano i media locali, nelle stesse ore in cui veniva presa una decisione di cui si stava discutendo da tempo, le principali vie di comunicazione risultavano affollate di persone che cercano di abbandonare le grandi città, Madrid in primis. (Res)