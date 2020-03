Coronavirus: Atac, da domani 14 marzo inizia rimodulazione servizio trasporto

- In coerenza con quanto disposto dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, Atac "ha predisposto il piano di rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico, sia di superficie che metroferroviario". "Le nuove modalità di servizio - si legge in una nota di Atac - saranno operative già da questa notte con la soppressione del solo servizio notturno di superficie (linee rete notturna N) e a partire da domani 14 marzo prevederanno anche l'interruzione di tutti i servizi dalle ore 21.00, con soppressione del servizio notturno. Per la superficie verrà applicato l'orario estivo, con la possibilità di potenziare le linee portanti della rete. Tutte le informazioni saranno disponibili in tempo reale sul sito www.atac.roma.it, sui canali sociali aziendali di infomobilità (Twitter @infoatac, Telegram.me/infoatac, Whatsapp 335.1990679) e verranno veicolate su display e tramite annunci audio. Proseguono intanto le attività di sanificazione su mezzi e infrastrutture del servizio di trasporto che Atac ha iniziato a svolgere già dalla fine di febbraio. L'azienda ricorda che al momento non è possibile utilizzare la porta anteriore dei mezzi di superficie, salvo che per ragioni di emergenza". (Com)