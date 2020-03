Coronavirus: Gualtieri, bene proposta Commissione, ora Ue attivi sospensione Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha accolto con "soddisfazione la proposta della Commissione europea di escludere dal deficit tutte le spese connesse all'emergenza del coronavirus". Lo riferisce una nota del Mef. "Ora si agisca in modo coordinato per contenere l'epidemia e sostenere famiglie, lavoro e imprese", ha aggiunto Gualtieri che ha sottolineato la necessità di "lanciare un forte stimolo comune di bilancio attivando la clausola di sospensione del Patto di Stabilità, come prefigurato nella comunicazione della Commissione, e mettendo in campo strumenti innovativi per garantire tutta la liquidità e il sostegno necessari all'economia".(Com)