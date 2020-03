Coronavirus: De Luca, ho dovuto spiegare a qualche ministro perché Campania è priorità

- "Se la progressione del contagio è questa, problema è governabile". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta video sui social. De Luca ha poi affermato: " Ho spiegato a qualche ministro perché la Campania va considerata una priorità. Quella assoluta è la Lombardia, ma la Campania ha alcuni territori che sono i più densamente popolati d’Europa. Tutta l’area metropolitana campana è l’area più densamente popolata d’Europa. Il motivo per cui stiamo buttando il sangue per tenere sotto controllo il problema è questo: non ci possiamo consentire lusso esplosione contagio. E non aggiungo altro". Quindi ha proseguito: "Ho solo spiegato a qualche interlocutore romano cos’è la Campania e perché ci vuole un'attenzione in più per nostra Regione. L'attuale condizione ci consente di avere serenità. La situazione è sotto controllo e rimarrà sotto controllo se tutti saremo responsabili". Quindi ha concluso: "Ci aspettiamo picco contagio in relazione a quelli che sono arrivati a migliaia dal Nord, ma anche questo riusciremo a controllarlo se abbiamo tutti senso responsabilità". (Ren)