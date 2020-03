Coronavirus: assessore Lazio, Covid2 hospital esempio di tempestività e concretezza

- Di fronte a tante chiacchiere il Sistema sanitario regionale "sta compiendo uno sforzo titanico. In 7 giorni si sta aprendo un intero Covid hospital 2 che affiancherà l'istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Voglio pubblicamente ringraziare la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli e tutti coloro che hanno risposto alla richiesta del Servizio sanitario regionale. In questo momento occorre unità e concretezza. Fatti e non chiacchiere". Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (Com)