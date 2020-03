Albania: Coronavirus, imprese straniere chiedono rinvio consegna bilancio d'esercizio 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese straniere operanti in Albania si sono rivolte al ministero delle Finanze per chiedere il rinvio di un mese della consegna del bilancio d'esercizio 2019, a seguito della situazione venutasi a creare con la diffusione del coronavirus. "In risposta alle misure adottate dal governo, una parte dei nostri dipendenti stanno lavorando da casa e ciò comporta un rallentamento dei ritmi di lavoro. Perciò chiediamo il rinvio fino al 30 aprile prossimo della scadenza per la consegna del bilancio d'esercizio e della dichiarazione dei redditi", si legge nella richiesta avanzata dall'Associazione imprenditori stranieri Fiaa. (Alt)