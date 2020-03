Coronavirus: De Luca, siamo in guerra ma ce la faremo con responsabilità e solidarietà

- "Siamo in guerra, e in guerra non è permessa né diserzione, né sciatteria. Dobbiamo combattere e ce la facciamo tranquillamente". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in conclusione della diretta video sui social. De Luca si è raccomandato ai cittadini: "Vi chiedo l'aiuto, semplice, della responsabilità e della coscienza. E quel tanto di solidarietà che è necessario avere nei momenti difficili per anziani, disabili e chi non ce la fa. Aiuto e fraternità. Sono convinto che queste risorse morali ce le abbiamo tutti nel fondo dell’anima, vanno tirate fuori e ce la faremo tranquillamente". (Ren)