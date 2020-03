Coronavirus: Dombrovskis, Commissione Ue sostiene paesi che usano flessibilità (3)

- "La Commissione è pronta a proporre al Consiglio e alle istituzioni di attivare clausole della crisi generale per accomodare il sostegno politico fiscale necessario in caso di recessione economica. Inoltre, ci sarà un miliardo di euro come garanzia nel bilancio Ue per fornire fino a 8 miliardi di euro in liquidità ad almeno 100 mila Pmi. Le imprese colpite saranno in grado di rimandare il pagamento dei crediti attuali", ha aggiunto. "Oggi noi invitiamo la Banca europea degli investimenti (Bei) e la Banca per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) di canalizzare le loro attività e adottare misure immediate per sostenere le imprese Europa. Ed infine è fondamentale che le banche continuino a fornire liquidità l'economia", ha concluso. (Beb)