India: vendita compagnia aerea di bandiera, posticipata scadenza per manifestazioni di interesse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air India, dondata nel 1932 come Tata Airlines da Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata, è controllata dallo Stato dal 1953. In perdita dal 2007, dalla fusione con la connazionale Indian Airlines, ha ricevuto finanziamenti pubblici per 5,8 miliardi di dollari. La compagnia ha una flotta di circa 120 aerei e 13.629 dipendenti tra lavoratori con contratti a tempo determinato e lavoratori con contratti a indeterminato. Nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2019-20 Air India e Air India Express avevano una quota del mercato aereo internazionale in entrata e in uscita dal paese del 50 ,64 per cento tra tutti i vettori indiani e del 18,4 per cento complessivamente. La quota del mercato nazionale era del 12,7 per cento. Air India fa parte di Star Alliance, la più grande alleanza globale di compagnie aeree. Dispone di slot in posizione privilegiate in aeroporti di tutto il mondo. (Inn)