Speciale energia: Russia, Leonid Mikhelson riacquista quote della propria società Novatek

- Il presidente del consiglio di amministrazione, nonché maggiore azionista (24,76 per cento) di Novatek, Leonid Mikhelson, ha riacquistato i titoli della società per quasi 7 milioni di dollari all'inizio della settimana. È quanto riferito dalla società russa. La prima transazione è stata concluso lunedì alla Borsa di Londra. L'imprenditore ha acquistato ricevute di deposito per 4,687 milioni di dollari. Il secondo acquisto è avvenuto nella giornata di martedì sul mercato russo, aperto dopo il lungo weekend dell'8 marzo. Mikhelson ha acquistato altri 150 milioni di rubli di azioni Novatek alla Borsa di Mosca, che al tasso della Banca centrale in quel giorno ammontavano a 2,22 milioni di dollari. In precedenza Mikhelson possedeva azioni della sua società attraverso strutture controllate. (Rum)