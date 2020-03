Speciale energia: da Usa sanzioni a sussidiaria Rosneft per legami con settore petrolifero Venezuela

- Il Dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato sanzioni nei confronti della società Tnk Trading International, sussidiaria della compagnia petrolifera russa Rosneft. “Tnk Trading International è un'altra filiale di Rosneft che negozia la vendita e il trasporto di greggio venezuelano, soggetto a sanzioni”, ha dichiarato il segretario al Tesoro Steven T. Mnuchin, secondo quanto riferisce una nota del dipartimento. “L'amministrazione Trump rimane impegnata a colpire coloro che sostengono lo sfruttamento da parte di un regime corrotto delle risorse petrolifere del Venezuela". La misura segue quella emanata lo scorso 18 febbraio nei confronti della compagnia Rosneft Trading S.A, sussidiaria della compagnia petrolifera russa Rosneft con base a Ginevra, sempre per i suoi legami con il settore petrolifero venezuelano. “Rosneft Trading S.A. e il suo presidente hanno mediato la vendita e il trasporto di petrolio venezuelano”, ha detto il segretario al Tesoro Steven T. Mnuchin, secondo quanto riporta una nota del dipartimento di stato. “Gli Stati Uniti sono determinati a impedire il saccheggio del petrolio venezuelano da parte del regime corrotto di Maduro”. La misura è stata rivendicata dall'inviato speciale degli Usa per il Venezuela, Elliot Abrams, come "un passo in più nel processo di pressione" per ottenere le dimissioni di Maduro. "C'è una soluzione facile e rapida, si smetta di fare affari con il regime di Maduro. Si permetta una transizione democratica e ci sarà campo libero per fare affari", ha sottolineato Abrams nel corso di una conferenza stampa. (Was)