Speciale energia: Saipem, avvio programma di acquisto azioni ordinarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem S.p.A. comunica che, a partire dalla data odierna, prende avvio il programma (“il Programma”) di acquisto di azioni ordinarie Saipem - di cui all’articolo 5 del Regolamento (Ue) n. 596/2014 (Regolamento Mar) - deliberato dall’Assemblea degli azionisti il 30 aprile 2019. Lo riferisce un comunicato stampa di Saipem. Il Programma ha ad oggetto l'acquisto di azioni proprie per l'attribuzione 2019 del Piano di incentivazione di lungo termine 2019-2021 (il ‘Piano’) - che era stato approvato dalla stessa Assemblea del 30 aprile 2019, ai sensi dell’articolo 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti e dell’articolo 114-bis del Tuf. La stessa delibera assembleare ha autorizzato l’acquisto di un numero massimo di 10.500.000 azioni (pari a circa 1,038 per cento del capital sociale) in una o più volte, per un periodo massimo di 18 mesi e per un ammontare comunque non superiore ad euro 60.000.000. Il Consiglio di amministrazione del 23 ottobre 2019 ha quindi determinato in 7.934.080 il numero delle azioni proprie al servizio del Piano per l’attribuzione 2019 (pari a circa lo 0,785 per cento del capitale sociale). Al fine di rispettare il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 2357 c.c., il numero di azioni da acquistare e il relativo ammontare terranno conto del numero e dell’ammontare delle azioni Saipem già in portafoglio. Il programma di acquisto di azioni proprie sarà eseguito avvalendosi del safe harbour previsto ai sensi del regolamento Mar, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni. L'acquisto delle azioni avverrà tramite il conferimento di specifico mandato di incarico a un intermediario abilitato, Banca Akros S.p.A., che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e senza alcuna influenza da parte di Saipem S.p.A. per quanto riguarda il momento dell’acquisto delle stesse e le relative condizioni. Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto delle azioni non potrà essere inferiore nel minimo e non superiore nel massimo al prezzo ufficiale registrato nel giorno di Borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto diminuito o aumentato rispettivamente del 5 per cento e comunque, ove gli acquisti siano effettuati in un mercato regolamentato, dovranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella medesima sede di negoziazione; il tutto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (Ue) 2016/1052, che prevede comunque che non venga acquistato, in ogni giorno di negoziazione, un volume superiore al 25 per cento del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l’acquisto viene effettuato. (Com)