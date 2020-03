Speciale energia: Arabia Saudita, compagnia navigazione Bahri noleggia 19 superpetroliere

- La compagnia di navigazione e logistica nazionale saudita, Bahri, ha temporaneamente noleggiato 19 superpetroliere alla luce della guerra dei prezzi del greggio scoppiata con la Russia. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Khaleej Times". Sei delle imbarcazioni trasporteranno 12 milioni di barili di greggio saudita negli Stati Uniti. Questa decisione arriva dopo che l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia non hanno raggiunto un accordo per avviare ulteriori tagli alla produzione per 1,5 milioni di barili al giorno. La proposta dell’Opec mirava a contenere il forte del calo della domanda globale di petrolio a causa degli effetti dell’epidemia di coronavirus, che ha colpito i principali paesi importatori: Cina, Giappone e Corea del Sud. Senza un’intesa, l’accordo raggiunto alla fine del 2019 terminerà alla fine di marzo, con i paesi Opec e i produttori al di fuori del Cartello che potranno, formalmente, aumentare la propria produzione, con il rischio di un ulteriore crollo dei prezzi del petrolio a causa della situazione di iperofferta e della scarsa domanda. (Res)