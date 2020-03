Speciale energia: Azerbaigian, parlamentare Mirkishili, calo prezzi petrolio non impatterà sul bilancio pubblico

- La riduzione dei prezzi del petrolio non avrà un impatto significativo sulle entrate di bilancio. Lo ha detto il presidente della commissione per la politica economica, l'industria e l'imprenditoria Tahir Mirkishili alla riunione plenaria del parlamento azerbaigiano. "Secondo le previsioni, la diffusione dell’epidemia di coronavirus si concluderà a giugno e le relazioni economiche globali riprenderanno", ha dichiarato Mirkishili, secondo cui la stabilità dell'economia è aumentata a seguito delle misure adottate dal governo di Baku. “Esiste un sistema immunitario per la protezione dell'economia dagli shock esterni. Il prezzo del petrolio di 30-35 dollari può ridurre le entrate del budget di 270-340 milioni di dollari, il che rappresenta una percentuale molto bassa delle entrate del budget. Negli ultimi due mesi, il budget ha ricevuto 250 milioni di manati (131 milioni di euro) in più del previsto”, ha affermato il parlamentare, secondo il quale tali cifre confermano che l’economia azerbaigiana saprà reggere all’urto. (Res)