Speciale energia: Montenegro, rinnovato periodo esplorazione idrocarburi per consorzio Eni-Novatek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo montenegrino ha approvato il rinnovo del primo periodo preliminare di esplorazione di idrocarburi nei fondali del paese per il consorzio composto da Eni Montenegro e Novatek Montenegro. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", il governo di Podgorica ha comunicato di avere "rinnovato il periodo di ricerca ed esplorazione per un periodo di un anno". Il governo ha preso in considerazione le richieste dei concessionari, valutandole come "giustificate", dato che si sono presentati "problemi tecnici che non si potevano prevedere, impedire o evitare". (Mop)