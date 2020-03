Speciale energia: diga Gerd, Etiopia ospita incontro di alto livello

- Le autorità dell'Etiopia ospitano oggi un incontro internazionale di alto livello per illustrare la propria posizione sul progetto della Grande diga etiope della Rinascita (Gerd). L'iniziativa, riferisce l'emittente "Fana", segue la missione effettuata ieri a Nairobi dalla presidente Sahle-Work Zewde, che ha discusso del progetto con l'omologo keniota, Uhuru Kenyatta. Zewde ha sottolineato l'impegno dell'Etiopia a continuare a lavorare con tutti i paesi del bacino del Nilo e ad assicurare che a questo si applichino solo i trattati che sono stati correttamente sottoscritti dai paesi. Per Kenyatta, è necessario che l'Africa utilizzi in modo equo e sostenibile le sue risorse naturali per soddisfare le esigenze delle sue popolazioni, in continuo aumento. I due leader hanno quindi concordato sull'importanza di raggiungere una soluzione "africana" al problema, come a tutte le questioni che riguardano il continente, e ribadito la convinzione condivisa che che l'Unione africana sostenga i paesi per raggiungere un risultato vantaggioso per tutti. Un'altra delegazione, guidata questa volta dall'ex presidente etiope Mulatu Teshome, è inoltre partita ieri per un tour in Europa per incontrare alti funzionari degli Stati membri dell'Unione europea (Ue): fra questi è previsto l'incontro con la presidente della Commissione dell'Unione europea Ursula von der Leyen, oltre che con le autorità della Francia e di altri paesi membri dell'Ue, sempre nell'ottica di informare sugli ultimi sviluppi del progetto e sulla posizione etiope in merito. Martedì scorso il ministro degli Affari esteri etiope Gedu Andargachew ha incontrato ad Addis Abeba il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat, col quale ha discusso sullo stato dei negoziati in corso sulla diga. Nel corso del colloquio, riferisce l'emittente etiope "Ebc", il ministro ha ribadito che i negoziati dovrebbero proseguire in linea con il principio di un utilizzo equo, equo e ragionevole delle risorse naturali transfrontaliere. L'Etiopia ha inoltre pianificato di inviare una delegazione di alto livello negli Stati Uniti e in altri paesi per una missione simile. (Res)