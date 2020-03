Coronavirus: Fontana, zona rossa del lodigiano ha raggiunto "crescita zero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati che abbiamo dalla zona rossa" del lodigiano indicano che lì il coronavirus "è arrivato a crescita zero". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa tenuto oggi a Palazzo Lombardia. "Questo vuol dire che quello è il punto che deve essere preso come modello" ha proseguito il governatore lombardo spiegando che, invece, nel resto della regione il trend di diffusione del virus continua a crescere. "L'ho detto anche al ministro Speranza - ha concluso Fontana - che si è detto molto soddisfatto da questa notizia e la comunicherà agli altri territori per ribadire necessità che le misure siano applicate rigorosamente". (Rem)