Coronavirus: equipe cinese arriva a Roma, portato attrezzature e amicizia

- Oltre alle attrezzature abbiamo portato l’amicizia del popolo cinese. Lo afferma il vicepresidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan, a capo del team di medici cinesi arrivati ieri in Italia, nel corso della conferenza stampa con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio presso la sede della croce rossa, in via Ramazzini, a Roma. “Quando l’epidemia si è sviluppata in Cina abbiamo ricevuto aiuto e sostegno. Siamo venuti per ricambiare gli aiuti: 31 tonnellate di materiali, tra cui respiratori, mascherine e tute di protezione. Abbiamo portato anche alcune medicine antivirus e il plasma di persone sane e appena ricoverate. Ci auguriamo di poter aiutare per combattere la battaglia contro il virus. Abbiamo raccolto i materiali in pochissimo tempo”, dichiara Yang, che conferma di aver portato il piano di prevenzione per il Covid-19. “Speriamo che condividendo i dati potremo aiutare l’Italia in questa situazione”, aggiunge.(Liv)