Coronavirus: non rispetta il decreto anti Covid-19, denunciato ad Atina uomo di 68 anni

- Stava facendo un giro in macchina ad Atina perché non voleva restare a casa. Questa la motivazione data da un 68enne del posto ai carabinieri che lo hanno fermato chiedendogli conto del motivo per in quale non aveva ottemperato al Dpcm del 9 marzo relativo alle misure per contenere la diffusione del coronavirus. Una passeggiata in auto da Atina Inferiore ad Atina Superiore senza che avesse un valido motivo, lavoro o salute, per uscire di casa. Per questo è stato denunciato per inosservanza di un provvedimento dell’Autorità.(Rer)