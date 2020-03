Coronavirus: ambasciatore cinese a Roma Li, combattere fianco a fianco in questo momento di crisi

- Dobbiamo combattere fianco a fianco in questo momento di crisi: lo afferma Junhua Li ambasciatore a Roma della Repubblica Popolare Cinese nel corso della conferenza stampa con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio presso la sede della croce rossa, in via Ramazzini, a Roma. “Apprezziamo le misure adottate dal governo italiano. Anche con la collaborazione tra i nostri due paesi siamo sicuri di riuscire a uscire da questa situazione quanto prima”, aggiunge Li, sottolineando come l’invio dell’equipe di medici in Italia rappresenta una dimostrazione della solidarietà tra i due paesi. “Non abbiamo dimenticato l’aiuto dall’Italia anche recentemente. Vogliamo ricambiare questi aiuti. Oltre alla donazione dei materiali sappiamo che l’Italia sta cercando acquistare attrezzature: in questo senso il governo cinese sta cercando di coordinare questo acquisto aiutando le autorità italiane a parlare con le aziende produttrici”, dichiara l’ambasciatore. Li ribadisce inoltre che tutti queste iniziative sono una dimostrazione di amicizia tra i due paesi. “Non dimentichiamo gli aiuti dell’Italia in nostri momenti difficili. Viviamo in modo in cui condividiamo lo stesso destino”, conclude il diplomatico cinese.(Liv)