Giornalisti: Verna, fare di più usando il digitale, sostegno a lavoratori autonomi

- "Dopo le professioni sanitarie che sono in prima linea, cui qualunque cittadino dovrebbe rivolgere un grato pensiero, in trincea ci sono anche i giornalisti che in un momento del genere svolgono una funzione essenziale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna. "Le redazioni sono un luogo di resistenza e presidi di coscienza sociale e democratica - ha proseguito Verna - A tutti i colleghi va in primo luogo l’apprezzamento e il sostegno per l’attività che svolgono quotidianamente, un encomio particolare a chi sta informando dai luoghi con più alta densità di diffusione del coronavirus. Contemporaneamente una riflessione perché anche noi abbiamo il diritto e il dovere delle precauzioni. Il tradizionale principio dello scarpinare va in questi giorni temperato con lo spirito dell’ #iorestoacasa. L’appello soprattutto ai direttori: quella giornalistica è una professione di relazioni. Oggi ci sono le tecnologie che non solo ci mettono in condizioni di lavorare senza affollare le scrivanie, ma che consentono anche di arrivare alle fonti senza avere con loro contatti diretti. Conta la sostanza, che il digitale può garantire". (segue) (Ren)