Giornalisti: Verna, fare di più usando il digitale, sostegno a lavoratori autonomi (2)

- "Ormai quasi tutte le interviste possono essere fatte a distanza - ha aggiunto il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti - E’ un modo per fare ancora di più per tutti, per la nostra Italia. Verrà il tempo di riprendere a frequentare i luoghi e notare tutti i dettagli. Ora limitiamo gli spostamenti all’essenziale affidandoci alle testimonianze, come quando nell’immediatezza di un avvenimento usiamo sottolineare come nessuno possa arrivare su un luogo prima di chi vi sia già. Al Governo, invece, sollecitiamo attenzione per quanto riguarda le misure di sostegno, non solo alle imprese editoriali, che stanno anche perdendo pubblicità visto che c’è il tutto chiuso, ma anche, e soprattutto, ai lavoratori autonomi dell’informazione che sono fortemente penalizzati dalla natura delle loro collaborazioni", ha concluso Verna. (Ren)