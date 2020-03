Moldova: coronavirus, 39 nuovi casi sospetti nel paese, 10 sono bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Moldova sono stati registrati altri 39 nuovi casi sospetti di infezione da nuovo coronavirus: dieci di loro sono bambini. Lo ha annunciato il ministero della Salute moldavo, Viorica Dumbraveanu, durante una conferenza stampa. "Abbiamo 39 nuovi casi sospetti di infezione da Covid-19. Dieci di loro sono bambini. Sono stati prelevati campioni da tutte le persone e i risultati saranno presentati il prima possibile. Lo stato di salute dei sei pazienti infetti da Covid-19 è soddisfacente", ha affermato Dumbraveanu. Il ministro non esclude che il numero di casi sospetti aumenterà a causa del grande flusso di persone che sono tornate dall'estero, in particolare dall'Italia. Tuttavia, Dumbraveanu ha assicurato che il sistema sanitario nazionale è pronto per affrontare la situazione. "Dobbiamo essere consapevoli del fatto che se abbiamo persone infette e che entrano in contatto con altre persone diventeremo un paese con diffusione locale. Dobbiamo prevenire questa diffusione", ha sottolineato Dumbraveanu aggiungendo che la sospensione delle attività scolastiche potrebbe essere prorogata di altri due mesi, a seconda della situazione epidemiologica nel paese.(Moc)