Coronavirus: Fontana, protezione civile non può fornirci uomini e strumenti per reparto intensiva a Fiera

- Il reparto di terapia intensiva all'interno dei padiglioni della fiera di Milano non si farà. Quantomeno non con il supporto della protezione civile, come previsto in un primo tempo. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa da poco concluso a Palazzo Lombardia. "La protezione civile non è nelle condizioni di rispettare quel che aveva promesso inizialmente - ha spiegato Fontana - quindi non ci può fornire quel che serve per allestire il nuovo reparto nella Fiera. Ci stiamo guardando in giro per vedere di trovare i presidi che ci servono anche all'estero, speriamo di trovare un'alternativa, ma è difficile". Fontana ha ricordato che la protezione civile "ci aveva chiesto di trovate i siti adatti e loro avrebbero messo presidi e dipendenti, ma poi ci hanno detto che non possono darci né l'uno né l'altro. Il fatto è che i quantitativi di materiali e personale della protezione civile sono ridotti e sono stati tutti assorbiti dagli ospedali, non ne rimangono in numero adeguato per aprire il reparto alla fiera". (Rem)